В преддверии Нового года Милонов предложил увеличить пошлины на елки

Депутат Госдумы Виталий Милонов в преддверии Нового года предложил Дмитрию Кобылкину, министру природных ресурсов и экологии, поднять пошлины на продажу срубленных елок. Такое же предложение парламентарий отправил главному Деду Морозу страны.

Милонов предложил установить высокие заградительные пошлины и сборы на продажу срубленных деревьев, однако при этом стимулировать продажу живых елок, которые можно впоследствии высадить в открытый грунт. Эти меры, по мнению депутата, помогут воспитать у населения ответственное отношение к природе и восстановить леса и городские зеленые насаждения, передает РИА Новости.

Депутат отмечает, что количество елок, сосен и пихт, которые вырубаются для продажи на новогодних базарах, сложно подсчитать – при этом нераспроданные деревья выкидываются на свалки. Массовая вырубка молодых деревьев наносит природе огромный вред, поэтому необходимо снизить ненужную вырубку, считает Милонов.