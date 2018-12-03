По американскому штату Иллинойс ударил торнадо, пострадал 21 человек

По американскому штату Иллинойс ударил мощный торнадо. В результате пострадал 21 человек. Около сотни домов разрушено, передает ТАСС.

Больше всего от удара стихии пострадал город Тейлорвилл, расположенный в центральной части штата. Его население составляет 11 тысяч человек. У многих домов торнадо разрушил крышу. Часть линий электропередач оборвана.

В Миссури, соседнем с Иллинойсом штате, жертвой торнадо стал один человек.