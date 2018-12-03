Убитый саудовский журналист хотел создать молодежное движение против Эр-Рияда

Канал CNN сообщил, что саудовский журналист Джамаль Хашогги, убитый в Турции, хотел создать молодежное движение против Эр-Рияда. Свои планы оппозиционер обсуждал в мессенджере WhatsApp c активистом из канадского Монреаля Омаром Абдель Азизом. Из его рук канал получил в свое распоряжение более 400 сообщений Хашогги, включая голосовые сообщения, фото и видео. Все они были отправлены за год до гибели журналиста.

В своих сообщениях Хашогги сравнивал наследного принца Саудовской Аравии с ненасытным зверем. Он также заявлял, что принц может начать притеснять даже своих последователей.

Абдель Азиз и Хашогги решили создать молодежное онлайн-движение против Эр-Рияда. Но затем они поняли, что их переговоры могут быть перехвачены. "Да поможет нам Бог", — написал Хашогги в августе 2018 года. Телефон Азиза был взломан с помощью программы, написанной израильской компанией, к иску против которой он впоследствии присоединился. Взлом телефона активиста сыграл важную роль в том, что впоследствии произошло с Хаошгги. Азиз признается, что до сих пор чувствует вину за это, передает РИА Новости.

Обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено. Государственные СМИ королевства распространили информацию, что причиной гибели журналиста была ссора с сотрудниками генконсульства. ЦРУ считает, что приказ об убийстве мог отдать наследный принц Саудовской Аравии.