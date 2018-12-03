Евро-2020. Сборная России стартует в квалификации матчем в Бельгии

Европейский футбольный союз, а также представители сборных команд, попавших в отборочную группу "I" первенства континента 2020 года, составили календарь турнира. Сборная России первый матч проведет 21 марта 2019 года в гостях против команды Бельгии, а последний – 19 ноября в Сан-Марино.

Россияне также сыграют в отборе против футболистов Шотландии (6 сентября и 10 октября), Казахстана (24 марта и 9 сентября) и Кипра (11 июня и 13 октября). Домашний матч против бельгийцев назначен на 16 ноября, а сборную Сан-Марино подопечные Станислава Черчесова примут на своем поле 8 июня.