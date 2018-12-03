Зарплаты в России: рейтинг регионов и прогноз на 2019 год

Названы российские регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами. Исследование проводилось с показателями 2017 года. Лидируют жители Чукотки, Ямало-Ненецкого АО и Ненецкой АО: 26-27 процентов работников в этих регионах зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. За тройкой лидеров следует Магаданская область. Москва оказалась на пятом месте: число столичных жителей, получающих более ста тысяч в месяц, составляет 17,6 процента.

Самые низкие зарплаты – у жителей некоторых субъектов Центрального федерального округа, Дагестана и Карачаево-Черкесии. В этих регионах порядка 30-33 процентов работающих получают менее 15 тысяч рублей в месяц. В целом по России такую зарплату имеет каждый пятый работник.

В России доля жителей, которые получают более ста тысяч в месяц, выросла за год на 0,3 процента, передает РИА Новости. Медианная зарплата россиянина составляет 26,9 тысяч рублей в месяц. Средняя, наиболее типичная зарплата россиян лежит в пределах 17-44 тысяч рублей в месяц.

В 2018 году ситуация с зарплатами изменилась в лучшую сторону: минимальный размер оплаты труда был повышен дважды, до 11163 рублей в месяц (на 43 процента). Также в стране наблюдается сокращение безработицы, из-за чего будет сокращаться неравенство зарплат: зарплата низкооплачиваемых работников из-за дефицита кадров будет стремиться к средней.

Средняя заработная плата также растет: в этом роль сыграли два фактора – повышение МРОТ и увеличение зарплат бюджетников. В 2019 году также ожидается рост реальных зарплат, хотя немного меньшими темпами, чем в 2018 году.