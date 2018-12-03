Лавров: на восточном берегу Евфрата творятся неприемлемые вещи

Министр иностранных дел Сергей Лавров не готов назвать сроки полноформатных переговоров лидеров России и США. Вместе с тем, Лавров отметил, что американская сторона выразила намерение возобновить диалог.

Также министр прокомментировал действия Соединенных Штатов в Сирии, передает телеканал "Россия 24".

"То, что у них нет особой альтернативной стратегии, да и, по большому счету, тактики, становится все более очевидным, — заявил Лавров. — Равно как и становится очевидным, что на восточном берегу Евфрата творятся неприемлемые вещи. Там США пытаются сформировать квазигосударственные структуры, вливают сотни миллионов долларов на обустройство этих районов, чтобы люди возобновили нормальную мирную жизнь, при этом отказываясь восстанавливать инфраструктуру на территориях, подконтрольных сирийскому правительству. То, что происходит на восточном берегу Евфрата, явно нарушает объявленную всеми и подтвержденную в резолюции СБ ООН приверженность территориальной целостности Сирии. Частью их действий на восточном берегу Евфрата и в других районах Сирии является разыгрывание "курдской карты". Это очень опасная игра, учитывая остроту курдского вопроса в целом ряде стран региона (не только в Сирии, но и в Ираке, Иране, разумеется, в Турции). Об этом в последний день сессии "Группы двадцати" говорилось на встрече Президента России Путина и Президента Турции Эрдогана. На этой встрече также была подтверждена договоренность по Идлибу."