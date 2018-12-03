Минобороны обнародовало архивные документы о битве под Москвой 1941 года

Минобороны России опубликовало архивные документы о битве под Москвой 1941 года. Также рассекречено место захоронения советских солдат — братская могила находится у Зеленограда. Также на сайте разместили журнал боевых действий.

Сообщается, что в те дни стояли сильные морозы. Противник при наступлении использовал минометный и автоматный огонь. За первые несколько дней боев мы потеряли сотни человек — они были ранены, убиты, обморожены. Можно увидеть и рукописный приказ о переходе наших войск в наступление. Его подписал дважды герой Советского Союза Константин Рокоссовский, передает телеканал "Россия 24".

Подборку из фондов Центрального архива разместили ко Дню Неизвестного солдата. Он отмечается в России сегодня.