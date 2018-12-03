Лингвисты из Кембриджского университета сняли кино на мертвом языке

Фильм на мертвом языке сняли в Великобритании. Лингвисты из Кембриджского университета создали короткометражную киноленту, герои которой разговаривают на вавилонском языке. Его ученым пришлось специально восстанавливать для применения в кино.

Действие происходит примерно две тысячи лет назад, сообщает телеканал "Россия 24". Сюжет основан на древней вавилонской сказке о бедняке из Ниппура, который отомстил мэру города за то, что тот убил его козу, купленную на последние деньги. Продолжительность картины 20 минут. Для более полного погружения используется исключительно вавилонский язык.