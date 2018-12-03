В декабре решится судьба Елизаветинской крепости на Гавайях

Судьба русской Елизаветинской крепости на Гавайях может решиться уже 14 декабря. Об этом заявила председатель Конгресса русских американцев Наталья Сабельник. Парковая служба на заседании обсудит, менять ли по просьбам гавайцев название форта на местное, или оставить историческое.

Ранее группа местных жителей потребовала исключить имя императрицы Елизаветы из названия парка, напоминает телеканал "Россия 24". Русскоязычные жители США выступают против переименования, так как крепость была построена в 1817 году российско-американской компанией.