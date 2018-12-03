При строительстве моста в Самаре найден жетон времен Людовика XV

Жетон времен Людовика XV нашли при строительстве моста в Самаре. На глубине около двух метров были обнаружены медные монеты, украшения и редкий для России счетный жетон с изображением французского короля.

Находка представляет историческую ценность, передает телеканал "Россия 24". В странах Европы такие жетоны использовались для замены денег при пересчете. Чеканились они в основном из сплавов меди бронзы или латуни. В России модницы носили их как украшения. Археологи надеются, что это не последние находки в обнаруженном культурном слое.