НХЛ. Варламов отстоял "на ноль" и помог "Колорадо" победить

В Национальной хоккейной лиге состоялись матчи очередного игрового дня. В Детройте местные "Рэд Уингз" принимали "Колорадо Эвеланш", но не сумели забить ни одного гола. Голкипер гостей россиянин Семен Варламов провел первый матч в сезоне "на ноль" и его команды победила – 2:0.

Матч получился не слишком зрелищный, оборона была явно сильней атаки, но гости забили два гола. Счет открыл Макконнон, а в самой концовке его партнер по тройке нападения Ландескуг забросил шайбу в пустые ворота, когда хозяева сняли вратаря.

Результаты других встреч дня: "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Винниег Джетс" – 3:4, "Чикаго Блэк Хоукс" – "Калгари Флеймз" – 2:3, "Монреаль Канадиенс" – "Сан-Хосе Шаркс" – 1:3.