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3 декабря 201807:47

Истребители F-35 стали "яблоком раздора" для США и Британии

EPA

США и Британия могут поссориться из-за закупок американских истребителей F-35. Британия закупает у США 138 самолетов, при этом все они – морского базирования (тип В). Однако Лондон хочет, чтобы в программу закупок включили и истребители наземного базирования (тип А).

Но это изменение подорвет авианосную программу Британии, так как число самолетов, способных вылетать с авианосцев "Королева Елизавета" и "Принц Уэльский", сократится. США могут счесть получение истребителей в ущерб авианосцам предательством.

Штаты считают Британию единственным равным флотом с авианосцами, передает РИА Новости. Если на месте боевых действий появятся британцы без боеспособного авианосца, это дискредитирует их военные возможности.

В 2010 году Лондон ради экономии приостановил использование авианосцев. Тогда США помогли Великобритании восстановить способность проведения военно-морских операций.

Истребители F-35 наземного базирования на 20 миллионов фунтов стерлингов (примерно 25,5 миллионов долларов) дешевле, чем истребители для авианосцев, которые стоят порядка 90 миллионов фунтов стерлингов (почти 115 миллионов долларов). Возможно, британские военные хотят сэкономить на покупке американских самолетов.

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