Бокс. Адониса Стивенсона после нокаута ввели в искусственную кому

Канадский боксер-профессионал, экс-чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Адонис Стивенсон после поединка с украинцем Александром Гвоздиком введен в состояние искусственной комы. Медики подозревают у спортсмена кровоизлияние в мозг.

Как уже сообщали Вести.Ru, Стивенсона сразу после боя с Гвоздиком, в котором украинец отправил соперника в глубокий нокаут в 11-м раунде, перевезли в карете скорой помощи в ближайший госпиталь. Как рассказал журналистам менеджер канадца Ивон Мишель, Адонис никак не мог прийти в себя и сразу после госпитализации находился в реанимации. Теперь врачи избрали для него состояние искусственной комы, чтобы избежать ухудшения состояния.