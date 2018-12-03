Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушел в отставку.

На оперативном совещании в правительстве республики врио главы региона Радий Хабиров сообщил, что Марданов переходит на другую работу.

"Я его отговаривал, но его работа в системе Центрального банка РФ важна для республики. Мы, надеюсь, в ближайшее время узнаем о вашем высоком назначении ", — сказал Хабиров.

Как сообщает "Интерфакс", Хабиров поблагодарил Марданова за работу, он назвал его очень добросовестным и профессиональным человеком. Своим указом глава региона наградил экс-премьера орденом Салавата Юлаева.

Марданов занимал пост премьер-министра правительства Башкирии с ноября 2015 года. До этого был первым вице-премьером, занимался вопросами экономики, бюджета и госимущества. В 2002-2013 годах возглавлял Национальный банк Башкирии. По информации некоторых СМИ, Марданов возглавит Уральское главное управление Центробанка России.