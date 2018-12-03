Тренер российских гандболисток Трефилов: всем было выгодно, чтобы мы проиграли Черногории

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал победу своей команды над Черногорией в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции. Наставник российских гандболисток признался, что ожидал поражения в этом матче.

"Интересы Черногории и Франции после первого тура сошлись. Всем было выгодно, чтобы мы проиграли. Нас судила бригада из Хорватии. А я хорошо помню географию", — цитирует Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.

Также он поблагодарил российских гандболисток за победу. "Спасибо девушкам. Они работали до конца, до самой последней минуты. В итоге черногорки потеряли мяч в самой концовке, что позволило нам победить", — заявил наставник женской сборной России.

Напомним, что российские гандболистки 2 декабря победили команду Черногории со счетом 24:23 и обеспечили себе выход в следующий групповой раунд турнира.

Очередную встречу на чемпионате Европы сборная России проведет 4 декабря. Ее соперником станет словенская команда.