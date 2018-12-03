Стрельба в Австралии: преступники забаррикадировались

Неизвестные с оружием забаррикадировались в здании в австралийском Брисбене. Об этом написала полиция Австралии в Twitter. Изначально сообщалось о перестрелке, но потом правоохранители скорректировали данные, заявив, что подозреваемые всего один раз выстрелили в сторону полицейских. Предположительно, преступников двое.

Какое именно оружие у них имеется, и в каком количестве — неизвестно. Также ничего не сообщается о требованиях. Полиция перекрыла одну из самых оживленных улиц. Туда стянуты дополнительные силы спецназа, с подозреваемыми работают переговорщики. О пострадавших не сообщается, также неизвестно, есть ли в здании заложники. Место ЧП оцеплено, полиция просит жителей не приближаться к зданию, передает телеканал "Россия 24".