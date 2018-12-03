Учёные выяснили, как много людей верит в теории заговора и какие из них сегодня "в тренде"

Команда из Кембриджского университета провела крупное научное исследование на довольно любопытную тему. Учёные решили узнать, так ли много в мире людей, которые верят в так называемые теории заговора. Отметим, что, несмотря на то, что в опросе приняли участие 11500 человек из девяти стран (Великобритании, Польши, Италии, Франции, Германии, Португалии, Швеции, Венгрии и США), само исследование пока не увенчалось публикацией в рецензируемом научном издании, а значит, не может быть достойным образом проверено другими исследовательскими коллективами.

По словам специалистов центра YouGov-Cambridge и Факультета политики и международных исследований Кембриджа, работающих в рамках проекта "Конспирация и демократия" (Conspiracy & Democracy), в современном мире конспирологические убеждения из разряда "маргинальных" перетекают в "господствующие". Однако учёным было непонятно, какая доля людей на самом деле придерживается этого "мейнстрима".

Анкетирование проводилось в августе 2018 года. Специалисты выясняли позицию добровольцев относительно десяти популярных теорий заговора, к примеру, о том, что правительства стран скрывают контакты с инопланетянами, что глобальное потепление ссылка на тему – на самом деле мистификация и что власти той или иной страны не разглашают реальное число иммигрантов и беженцев.

Оказалось, что более половины всех респондентов верит как минимум в одну из предложенных учёными конспирологических теорий.

Самой скептичной страной оказалась Швеция: 48% её жителей (из опрошенных) не верят ни в один "заговор". Между тем в Венгрии число таких людей составляет лишь 15% – это минимум среди всех стран-участниц исследования. Для добровольцев из США этот показатель составил 36%, для британцев – 40%.

Также оказалось, что в Соединённом Королевстве ряд самых популярных конспирологических теорий имеет меньше всего сторонников. Так, лишь 10% опрошенных британцев уверены в том, что от них "намеренно скрывают правду о вредных последствиях вакцинации", 8% верят, что на самом деле человечество вступало в контакт с внеземными цивилизациями, 4% считают, что СПИД был намерено создан и распространён людьми, и лишь 2% верят в то, что холокоста на самом деле не было.

Намного больше сторонников имеют теории, связанные с вопросом иммиграции и беженцев (что, впрочем, не удивительно, если учесть злободневность проблемы для ЕС и США и масштаб её освещения в СМИ). "Правительство намеренно скрывает правду о том, сколько иммигрантов действительно живет в этой стране" – такое мнение разделяют 48% респондентов из Венгрии, 35% немцев, 32% французов и 21% американцев.

Ещё больше людей верят в конспирологическую теорию под названием "Большая замена" (The great replacement). Суть её заключается в том, что волны иммиграций мусульман захлестнули Европу и США не просто так: правительства якобы стремятся заменить христианское население людьми неевропейского происхождения – выходцам из Ближнего Востока, Северной Африки и так далее. Эта теория имеет собственных "распространителей" в числе многих известных людей – от политиков до блогеров.

Примечательно, что вера или неверие в эту теорию соотносится с политическим взглядами людей. Так, 41% граждан США, голосовавших на президентских выборах 2016 года за Дональда Трампа, уверены в том, что в их стране происходит "Большая замена". И лишь 3% избирателей Хиллари Клинтон разделяют это мнение.

Что касается британцев, то большинство сторонников "Брексита" верят как в так называемую теорию об иммиграции (47%), так и в "Большую замену" (31%), а вот противники выхода Великобритании из Европейского союза не разделяют это мнение.

В десятку самых распространённых теорий заговора также входит идея о существовании тайного мирового правительства, которое контролирует все ключевые события на планете. Больше всего сторонников этой версии проживает в Португалии – 42% опрошенных. А вот среди шведов она не пользуется популярностью: в мировое правительство верят лишь 12% респондентов.

Кроме того, авторы работы в ходе анкетирования подняли вопрос доверия к тем или иным профессиям. В итоге оказалось, что примерно три четверти всех опрошенных, независимо от страны, не доверяет чиновникам и руководителям крупных компаний, а также религиозным лидерам. Кроме того, 77% респондентов не доверяет журналистам и считает, что СМИ ежедневно сообщают им фейковые новости.

Чуть больше доверия у людей вызывают учёные: в среднем более 50% опрошенных верят работникам научных сфер. И лишь семья и близкие друзья вызывают у людей больше всего доверия: об этом сообщили 90% участников.

Кстати, именно этот факт вызывает некое беспокойство, ведь многие узнают о теориях заговора именно от друзей и родных, заключают авторы работы.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о новой системе искусственного интеллекта, которая будет проверять информацию в новостях на достоверность. Тем временем психологи доказали, что фальшивые новости формируют мнение людей, даже когда им известно, что перед ними утка.