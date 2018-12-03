Из-за низкого уровня масла в Чите вынужденно сел самолет

В Чите совершил вынужденную посадку двухмоторный самолет L-410.

Инцидент произошел утром 3 декабря. Самолет следовал из Читы в Газимурский Завод. Неполадку у воздушного судна заметили сразу после взлета. По предварительным данным, приборы показали низкий уровень масла. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла в штатном режиме, сообщает "Россия 24". На борту самолета находились 13 человек, никто из них не пострадал.

В настоящее время самолет проверяют специалисты. Пассажиры вылетели по маршруту резервным бортом. Гендиректор компании "Аэросервис" Сергей Иваненко рассказал ТАСС, что никто из пассажиров не сдал билеты, претензий к авиакомпании у них нет.