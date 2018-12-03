"Спартак" заинтересован в приобретении бразильского защитника "Флуминенсе" Лукаса

Московский "Спартак" в ближайшее время может приобрести 21-летнего футболиста бразильского клуба "Флуминенсе" Айртона Лукаса. В 2016 году он провел три матча за молодежную сборную Бразилии.

Как сообщает издание Globo Esporte, красно-белые готовы потратить на защитника 7 миллионов евро. В ближайшее время Айртон Лукас пройдет в Италии медицинское обследование, после чего должна состояться сделка.

В нынешнем сезоне футболист провел 28 матчей за "Флуминенсе" в чемпионате Бразилии, в которых отличиться не сумел.