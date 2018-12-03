Губернатор Ставрополья расскажет о социально-экономическом развитии края

3 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова "Ставрополье-2018: перспективы и вызовы".

Он расскажет о социально-экономическом развитии края. Одной из тем станет выполнение поручения президента Владимира Путина по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции. Сейчас Ставрополье является одним из крупнейших российских зернопроизводителей.

Также Владимиров расскажет о курортном сборе, введенном на Ставрополье, развитии промышленности в новых экономических условиях, о молодежной политике (проведении молодежного форума "Машук" и Российской студвесны-2018, подготовке к Студенческой весне стран ШОС в 2019 году), а также развитии туризма в регионе.