В Шереметьеве самолет компании FlyDubai пытался взлететь без разрешения

В аэропорту Шереметьево пилот пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании FlyDubai пытался взлететь без разрешения диспетчера, передает "Интерфакс".

Как отметили в авиадиспетчерской службе воздушной гавани, ЧП произошло накануне. Командир экипажа начал несанкционированный разгон по взлетной полосе аэропорта.

По распоряжению авиадиспетчеров в экстренном режиме лайнер прекратил взлет и вернулся на стоянку.

В результате, на время разбирательства рейс был задержан на три часа, после чего лайнер вылетел в Дубай.