Российское посольство в Лондоне осудило публикацию данных журналистов

Российское посольство в Лондоне осудило публикацию персональных данных журналистов "Первого канала". Речь идет, в том числе о личных документах и автомобильных номерах. Обвинения в шпионаже дипломаты назвали беспочвенными.

Ранее издание Daily Mail рассказало, что Минобороны Великобритании разослало по военным объектам секретный рапорт о попытках российских журналистов проникнуть на одну из военных баз. Такие выводы британцы сделали после съемок репортажа группы Тимура Сиразиева. По словам самого журналиста, проникать на военный объект они разумеется не планировали.

77-я армейская бригада расположена в графстве Беркшир, уточняет "Россия 24". Подразделение специализируется на борьбе с пиратством, экстремизмом и кибертерроризмом.