Самолет вынужденно сел в Томске из-за потерявшей сознание пассажирки

В Томске самолет вынуждено приземлился из-за потерявшей сознание пассажирки.

Лайнер летел из Читы в Москву. Неожиданно 56-летней женщине, находившейся на борту, стало плохо, она потеряла сознание. Экипаж принял решение посадить самолет в Томске. В аэропорту уже ждала реанимационная бригада скорой помощи.

Как сообщает "Интерфакс", женщину доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Самолет вылетел в Москву.

Еще один инцидент произошел в аэропорту Читы. Самолет вылетел в поселок Газимурский Завод. Вскоре после взлета обнаружился низкий уровень масла. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В результате инцидента никто не пострадал.