"Лос-Анджелес" без Ковальчука обыграл "Каролину" в матче НХЛ

Матчем между клубами "Лос-Анджелес Кингз" и "Каролина Харрикейнз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда без российского форварда Ильи Ковальчука одержали победу со счетом 2:0.

"Короли" сумели сохранить ворота в неприкосновенности. Вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик совершил 34 сейва. Шайбы у победителей забросили Алек Мартинес и Кайл Клиффорд.

Напомним, что нападающий "Кингз" Илья Ковальчук из-за травмы в ближайший месяц не сможет помочь своему клубу.