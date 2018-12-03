Задержанным в Крыму украинским морякам предъявлены обвинения

Задержанным в Керченском проливе военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы, передает ТАСС. По словам адвоката одного из арестованных, обвинение было предъявлено сразу после ареста.

Как сообщалось ранее, 25 ноября три корабля украинских ВМС — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" незаконно вошли в российские территориальные воды в Черном море.

Приказы российских пограничников ими были проигнорированы, в связи с чем ФСБ России применила силу против нарушителей. Суда были задержаны, все 24 моряка — под арестом.