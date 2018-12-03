Пригожин предложил Шнуру баттл без мата. Шнур пообещал слушать Валерию

Между продюсером Иосифом Пригожиным и лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым состоялся баттл – пока в "Инстаграме". Причиной стала критика текстов Шнура, в которых зачастую присутствует ненормативная лексика.

Пригожин пишет, что Шнур "хороший парень", знает Цветаеву и Блока, но сокрушается, что "торговать матом" вошло в моду.

При этом продюсер, признавшись, что стихов писать не умеет, согласился на словесный баттл с музыкантом.

Накануне сообщалось, Пригожин назвал фанатов "Ленинграда" "лохами" и предложил штрафовать за мат со сцены на 10 миллионов рублей.

После этого Шнуров в своем "Инстаграме" иронично извинился перед Пригожиным за свои тексты и написал, что "раз на русском языке петь плохо", то он теперь будет слушать Валерию.

"Там все чистенько, ну прям как в каземате", — пишет Шнур и "кается", что у него "как в жизни – мат на мате".