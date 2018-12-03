Австралийская полиция схватила мужчин, устроивших перестрелку

В австралийском Брисбене задержаны двое мужчин, устроивших перестрелку с полицейскими, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, неизвестные злоумышленники забаррикадировались в здании в городе Брисбен штата Квинсленд, устроив перестрелку с сотрудниками полиции​​​. В целях безопасности ближайшие улицы были перекрыты экстренными службами.

По информации полицейских, в ходе инцидента никто не пострадал, ведется расследование произошедшего.