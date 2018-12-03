3 декабря 201811:37
НХЛ. Вратарь "Колорадо" Варламов признан третьей звездой дня
Национальная хоккейная лига назвала трех лауреатов очередного игрового дня регулярного чемпионата. Третьей звездой был признан российский вратарь Семен Варламов, который не пропустил ни одной шайбы во встрече с "Детройт Ред Уингз". Он отразил все 24 броска по своим воротам.
Первое и второе места в Лиге получили не хоккеисты, а команды. "Анахайм Дакс" сумел добиться победы, проигрывая по ходу встречи "Вашингтону" со счетом 1:5.
На второй строчке расположился "Виннипег Джетс". Он совершил камбэк при счете 0:3 в пользу "Нью-Йорк Рейнджерс", выиграв по буллитам (4:3).
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