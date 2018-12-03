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3 декабря 201811:37

НХЛ. Вратарь "Колорадо" Варламов признан третьей звездой дня

http://www.vladtime.ru/

Национальная хоккейная лига назвала трех лауреатов очередного игрового дня регулярного чемпионата. Третьей звездой был признан российский вратарь Семен Варламов, который не пропустил ни одной шайбы во встрече с "Детройт Ред Уингз". Он отразил все 24 броска по своим воротам.

Первое и второе места в Лиге получили не хоккеисты, а команды. "Анахайм Дакс" сумел добиться победы, проигрывая по ходу встречи "Вашингтону" со счетом 1:5.

На второй строчке расположился "Виннипег Джетс". Он совершил камбэк при счете 0:3 в пользу "Нью-Йорк Рейнджерс", выиграв по буллитам (4:3).

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