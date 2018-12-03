В школах появятся ведущие и старшие учителя

В Министерстве просвещения РФ готовят проект постановления о введении новых должностей в школах, передает РИА Новости.

Как сообщил статс-секретарь, заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович, в ближайшее время это предложение поступит в Госдуму.

Об инициативе ранее говорила министр просвещения РФ Ольга Васильева на конференции, посвященной новой модели аттестации учителей.

Новые должности появятся в рамках проекта профессионального стандарта "Педагог".

По словам Зеньковича, старший учитель (методист) займется координацией деятельности педагогов, а ведущий учитель (наставник) займется координацией учителей, психологов и дефектологов.

Заместитель министра отметил, что инициатива поможет создать более гибкую систему, которая даст учителям различные возможности роста.