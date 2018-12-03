Появилось видео с места массового ДТП на МКАД, где перевернулись несколько автомобилей

Очевидец опубликовал в Сети кадры, сделанные на месте массовой аварии, произошедшей вечером в воскресенье, 2 декабря, на 20-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги.

В дорожно-транспортном происшествии на юго-востоке столицы приняло участие сразу четыре транспортных средства – фура, два фургона и легковой автомобиль. После столкновения два автомобиля перевернулись.

В результате инцидента пострадал один человек – об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.