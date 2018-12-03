Техническое решение: Катар вышел из ОПЕК

Власти Катара заявили, что решение о выходе из ОПЕК продиктовано техническими причинами, а не политическими, передает РИА Новости.

Министр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби заверил, что выход из ОПЕК не связан разногласиями с другими странами-членами картеля и поблагодарил организацию за ее усилия. Он пояснил, что Катар сконцентрирует усилия на добыче природного газа.

Выход Катара из ОПЕК не должен повлиять на альянс ОПЕК+, считает Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. Она напомнила, что страна собирается и дальше выполнять свои обязательства в рамках сделки.