Боец ММА Харитонов сразится с Митрионом 15 февраля 2019 года

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов сообщил о сроках проведения своего следующего поединка. В феврале 2019 года он встретится с американцем Мэттом Митрионом. Бой состоится 15 февраля в американском Анкасвилле.

Планами на будущее россиянин поделился в своем Instagram. Напомним, что оппонент Харитонова в июне 2017 года отправил Федора Емельяненко в нокаут на турнире Bellator.

38-летний Харитонов одержал 28 побед, из которых 16 – нокаутом. Также на его счету шесть поражений. У 40-летнего Митриона 13 побед и 6 проигрышей.