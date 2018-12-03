Нападение с ножом на женщину в Тольятти попало на видео

Две женщины пострадали от рук вооруженного ножом мужчины, на след которого сейчас пытаются выйти полицейские. Одно нападение попало в объектив камеры наблюдения.

Первый случай произошел в 19:15 30 ноября на аллее Рябинового бульвара — злоумышленник атаковал 20-летнюю девушку. На кадрах видно, как мужчина на бегу бросает в снег сумку и мгновенно, преодолев несколько ступенек, оказывается за спиной у своей жертвы. Когда она повернулась, он нанес ей удар ножом в живот и убежал. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ранением с повреждением печени, желудка и диафрагмы.

Спустя сутки, около семи часов вечера мужчина набросился с ножом на 46-летнюю женщину, открывавшую дверь подъезда на бульваре Космонавтов. После проведенных операций пострадавшие остаются в стабильно тяжелом состоянии.

О мотивах злоумышленника — мужчины худощавого телосложения возрастом около 30 лет — ничего не сообщается. Известно, что он не грабил своих жертв и ничего не говорил в момент преступления.