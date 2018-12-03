На северо-западе Москвы горит машиностроительный НИИ

На северо-западе Москвы горит Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ).

Институт расположен на улице Шеногина. Возгорание возникло на пятом этаже. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, охрана вывела всех сотрудников из здания еще до прибытия пожарных.

В настоящее время проводится тушение огня. Обстоятельства ЧП выясняются.

ВНИИНМАШ — это крупнейший в России центр стандартизации, сертификации и испытаний продукции, систем качества и производств.