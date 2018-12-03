В больницу на патрульной машине: пострадавшим в аварии помогли полицейские. Видео

В Краснодарском крае произошла авария — столкнулись грузовик МАЗ и легковой автомобиль. Пострадали два человека — женщина и ее пятилетняя дочка. Прибывший на место ДТП в составе экипажа дорожно-патрульной службы капитан Алексей Шахматов принял решение, не терять драгоценного времени и отвезти маму и ее ребенка, не дожидаясь скорую.

Пострадавших бережно усадили на заднее сидение и за десять минут домчали с ревом сирены и включенными проблесковыми маячками до больницы.

В настоящее время мама и ее дочь идут на поправку. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. О причинах столкновения грузовика и легковушки не сообщается.