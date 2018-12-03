Опубликовано видео потасовки юных хоккеистов с участием их родителей в Стерлитамаке

Один из зрителей, присутствовавший на матче чемпионата Детской хоккейной лиги Республики Башкортостан, проходившего 30 ноября, запечатлела на камеру мобильного телефона пример неспортивного поведения, продемонстрированного юными хоккеистами и, отчасти, их родителями.

Команда "Орлан" из Стерлитамака принимала у себя уфимский клуб "Салават Юлаев-2". Страсти на льду накалились, и девятилетние хоккеисты устроили "ледовое побоище".

Разнимать дерущихся отправились судьи и представители тренерских штабов команд, а через некоторое время на лед ринулись отцы игроков, в какой-то момент едва не устроившие драку друг с другом.

В итоге конфликт совместными усилиями удалось погасить.