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Антропология 17 минут назад
Новые открытия в Алжире снова меняют историю происхождения человека
Учёные обнаружили в Алжире каменные орудия труда и разделанные кости различных животных возрастом 2,4 миллиона лет. Находки позволяют исследователям предположить, что наши дальние родственники гоминины расселились в северные районы Африки гораздо раньше, чем предполагалось.
Как говорят специалисты, открытие также "встаёт на сторону" предположения о том, что древние гоминины жили и эволюционировали вне предполагаемого райского сада Эдема в Восточной Африке (ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о находках, которые также указывают на этот факт).
Исследование началось в 2006 году. Тогда ведущий автор работы археолог Мохамед Сахнуни (Mohamed Sahnouni) из Национального исследовательского центра эволюции человека Испании нашёл интригующие артефакты в месте под названием Айн Бушерит (Ain Boucherit), расположенном на северо-востоке Алжира, недалеко от города Эль-Эулма.
Все предметы располагались в слое осадочной породы, который вышел на поверхность, из-за того что землю в этих местах прорезал глубокий овраг.
Два года спустя Сахнуни обнаружил в этом месте ещё один слой, более древний. С 2009 года по 2016 годы его команда работала в Айн Бушерит, и не зря: они нашли кладезь каменных орудий и останки разделанных животных.
Используя сразу несколько методов, Сахнуни и его коллеги датировали два стратиграфических слоя, получивших названия AB-Up и AB-Lw (возраст составил 1,9 миллиона лет и 2,4 миллиона лет, соответственно).
Найденные предметы оказались самыми старыми артефактами, найденными в Северной Африке. Прежде такого звания были удостоены 1,8-миллионолетние каменные орудия, найденные в конце 1990-х годов на близлежащем участке под названием Айн Ханех (Ain Hanech).
Инструменты, обнаруженные в слое AB-Lw, на 600 тысяч лет старше тех, которые были найдены в Айн Ханех, но на 200 тысяч моложе древнейших инструментов, найденных в Восточной Африке (да и в мире). Напомним, что речь об олдувайских инструментах, которым около 2,6 миллиона лет.
Поясним, что олдувайская культура является наиболее примитивной культурой обработки камня, когда для получения острого края камень раскалывался пополам, без дополнительной доработки. Первые галечные орудия, как ещё называют олдувайские инструменты, могли создавать ещё австралопитеки, последние — представители вида человек прямоходящий.
По сути, это старейшие каменные орудия. Такие технологии изменили историю гомининов, подготовив почву для создания более сложных каменных орудий, например, таких, которые относят к ашельской культуре.
Примечательно, что каменные орудия, найденные в Айн Бушерит, были поразительно похожи на артефакты олдувайской культуры из Восточной Африки.
Также специалисты обнаружили шаровидные камни, назначение которых не совсем ясно.
Исследователи считали, что ранние гоминины эволюционировали в восточной части Африки, а затем начали покорять север (примерно миллион лет спустя). Нынешнее же открытие показывает, что древние гоминины начали расселяться по Чёрному континенту гораздо раньше.
Специалисты отмечают, что наш вид Homo sapiens появился 300 тысяч лет назад. А неизвестные гоминины, создавшие найденные инструменты, обитали на востоке и севере Африки за 2,3 миллиона лет до появления современных людей.
Новые открытия в Айн Бушерит, детали которых опубликованы в издании Science, позволяют предположить, что Северная Африка была не просто местом, где предки человека жили и создавали инструменты – это было то место, где они эволюционировали.
Как говорит археолог Элеонора Скерри (Eleanor Scerri) из Оксфордского университета, если результаты действительно подтвердятся, то можно говорить о том, что гоминины пришли в Северную Африку почти на миллион лет раньше, чем считалось прежде. Специалист не участвовала в исследовании.
"Находки, сделанные в Алжире, изменили наше прежнее мнение о Восточной Африке как о колыбели человечества. Фактически вся Африка была колыбелью человечества", – говорит Сахнуни.
Исследователи выдвигают два сценария, объясняющих присутствие технологий, которые позволили создавать инструменты, похожие на артефакты олдувайской культуры,: либо технология был создана гомининами в Восточной Африке примерно 2,6 миллиона лет назад, и они быстро расселились и взяли с собой свои новомодные технологии на север, либо гоминины, живущие в Северной Африке, изобрели эти технологии независимо от других групп.
Как уже отмечалось выше, специалисты также нашли кости животных, в том числе мастодонтов, слонов, лошадей, носорогов, бегемотов, диких антилоп, свиней, гиен и даже крокодилов. Очевидно, что древние гоминины не были придирчивыми едоками.
Анализ окаменелых костей выявил характерные признаки разделывания мяса, например, V-образные выемки, появляющиеся при потрошении и удалении плоти, а также следы от ударов, указывающие на извлечение костного мозга.
"Эффективное использование остроконечных ножевидных режущих каменных инструментов в Айн Бушерит говорит о том, что наши предки были не просто любителями падали. Пока неясно, охотились они или нет, но факты явно указывают на то, что они успешно конкурировали с плотоядными животными за мясо и были рады одними из первых получить доступ к тушам животных", — отмечает соавтор работы Изабель Касерес (Isabel Caceres).
К сожалению, специалисты не нашли костей гомининов, поэтому учёные могут лишь предполагать, какие виды создавали такие предметы. Творцами вполне могли быть представители вида Homo habilis (человек умелый) или поздние австралопитеки, род гомининов, связанный со знаменитой Люси.
Скерри считает, что исследование подчёркивает важность изучения археологических находок в Северной Африке, а также в Сахаре.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" рассказывали о древнейших останках Homo sapiens, которые также могут переписать историю нашего вида.
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