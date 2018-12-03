Аэропорт Симферополя не работал из-за плохой погоды

Аэропорт Симферополя несколько часов не работал из-за погодных условий.

Всего были задержаны более десятка рейсов. Так, был задержан прилет рейсов "Аэрофлота", "Глобуса", "Уральских авиалиний" и Nordwind из Москвы, рейс авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга и "Аэрофлота" из Сочи". Часть рейсов была направлена на запасной аэродром в Анапу. Также был задержан вылет самолетов из Симферополя в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Опоздания достигают нескольких часов.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта, в настоящее время погода уже нормализовалась. Сотрудники аэропорта формируют оптимальный график обслуживания задержанных самолетов. Пассажирам предоставляется все необходимое.