Афанасьев, Бирюков, Еременко и Шипачев стали лучшими игроками недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 12-й игровой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Среди них оказались сразу два хоккеиста из московского "Динамо" – вратарь Александр Еременко и нападающий Вадим Шипачев.

Голкипер бело-голубых на прошедшей неделе в двух домашних матчах против "Йокерита" и "Слована" не пропустил ни одной шайбы. "Сухая" серия Еременко составляет 119 минут 57 секунд. А форвард Вадим Шипачев набрал 6 (2+4) очков в трех победных матчах "Динамо".

Лучшим игроком обороны признан Евгений Бирюков из магнитогорского "Металлурга". На его счету 3 (1+2) балла в трех играх. Защитник ярославского "Локомотива" Максим Афанасьев стал новичком недели, набрав 2 (1+1) очка в двух встречах.