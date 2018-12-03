Пройти, не поднимая глаз? Родители детей-инвалидов вышли на пикеты
С 1992 в мире отмечается Международный день инвалидов. Когда этот день вводился резолюцией Генассамблеи ООН, ожидалось, что таким образом можно привлечь большее внимание общества к проблемам инвалидов и проводить мероприятия по их интеграции в общество.
В России (и в частности, в Москве и Подмосковье) делается немало для того, чтобы маломобильные люди не чувствовали себя ущемленными.
За последние годы многие подъезды, лестницы оснащены пандусами, в аэропортах появились специальные лифты, в метро действует служба помощи маломобильным пассажирам.
Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но меняется и отношение к инвалидам.
Однако нет-нет, да и появляются новости о том, что либо по бессердечию, либо из-за разгильдяйства "ответственных" лиц люди с ограниченными возможностями попадают в ситуации, за которые людям с неограниченными возможностями должно быть стыдно.
Так было в поликлинике, где из-за неработающего лифта инвалиду пришлось ползти на нужный этаж, так иногда случается при заказах такси.
Об одном таком отказе таксиста (причем, в грубой форме) везти ребенка-инвалида в сообществе Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов рассказала пользователь Лана Никита.
По ее словам, таксист компании "Ситимобил" отказал ей в грубой форме, в результате мама с ребенком опоздали на процедуру.
В этом же сообществе в "Фейсбуке" есть и другие аналогичные рассказы. Но есть и те родители детей-инвалидов, кто, напротив, отмечает доброжелательность и помощь тех же таксистов или иных представителей общественных служб.
Однако внимания к их главной проблеме родители детей-инвалидов добиться не могут уже несколько лет.
Несмотря на многочисленные публикации в СМИ и даже появившийся законопроект, активисты никак не могут добиться повышения пособия хотя бы до уровня МРОТ.
Эта категория людей в свое время была забыта – не включена в нужную строку бюджета, так что теперь, как говорит активистка Светлана Штаркова, они постоянно получают отписки от чиновников.
Некоторые чиновники и вовсе путают эту категорию людей собственно с инвалидами и уверяют, что для инвалидов предусмотрены все необходимые выплаты и льготы.
Порой отвечающие на запросы чиновники даже не удосуживаются вникнуть в суть проблемы – что речь идет не об инвалидах, а о родителях (как правило, матерях-одиночках), которые ухаживают за детьми-инвалидами.
В регионах, где есть такая возможность, иногда удается выкроить какие-то "крохи", чтобы помочь им, но по России в целом эта проблема никак не решается.
Около года назад законопроект был внесен в Госдуму, но на рассмотрении он, как правило, оказывался даже не в первой десятке. В результате до него депутаты пока так и не добрались.
А потом приняли новый бюджет – и вновь появился у чиновников для ответа все тот же аргумент: для родителей детей-инвалидов строки расходов не предусмотрено.
Чтобы напомнить о своих проблемах, в Международный день инвалида родители таких особенных детей и сочувствующие им вышли на пикеты в 17-ти городах России, в том числе и в Москве.
Во многих городах эти пикеты были согласованы с местными властями, которые понимают суть проблемы, но в финансовом плане помочь им пока не могут.
Так, организатор акции в Уфе Наталья Сорг рассказала местному порталу, что во время проведения пикетов и митингов будут собираться подписи под петицией, которую затем подадут в администрацию президента РФ как резолюцию всероссийской акции.
Она поясняет, что когда в семье появляется инвалид (ребенок или взрослый), то чаще всего один из членов семьи вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за ним.
Государство в качестве компенсации за утерянную в данных обстоятельствах работу выплачивает ухаживающему пособие – 1200 рублей за уход за взрослым инвалидом и 5500 рублей — за уход за ребенком.
При этом сумма пособия уже больше 10 лет не индексировались.
Немногочисленный пикет прошел и в Москве.
Участники этих пикетов требуют поднять пособие родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами, хотя бы до уровня МРОТ, а в Сети уже давно запущен хэштег #поднимитепособиелоу.
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