Водитель-миротворец дважды пытался переехать повздоривших пешеходов

Стычка молодых людей на проезжей части в Петрозаводске едва не завершилась аварий со множеством пострадавших — положение спас дорожный знак. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Инцидент произошел около половины шестого утра 2 декабря, когда на углу Красноармейской и улицы Горького появилась группа примерно из 20 молодых людей, некоторые из которых выясняли отношения. В этот момент, как видно на кадрах, за руль припаркованной машины сел мужчина, но с места он тронулся тогда, когда уже назревала драка.

Маневр получился опасным, однако подростки успели увернуться, так что автомобиль никого из них не задел. Водитель остановился в паре метров от "кружка оппонентов", но через несколько секунд рванул с места и вылетел на тротуар. На сей раз ловкость не спасла бы пешеходов, но на пути нарушителя-примирителя встал дорожный знак, который и остановил машину.

Таким образом, как можно судить по записи, водителю все же удалось разрядить обстановку — молодые люди оставили споры и принялись ликовать и фотографироваться.