Депутат Госдумы Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов

После ЧП в Новокузнецке, где семью приговорили к штрафу почти в 200 тысяч рублей из-за кота, захотевшего пить и затопившего склад, на проблему наказания котов обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат, который называет себя "четырежды котовладельцем", считает, что нужно законодательно запретить обвинять котов и кошек.

Он отмечает, что эти животные "никогда не делают плохих вещей по злому умыслу".

"Котики любят, когда в доме порядок, мир и любовь. Тогда и хвостатые ведут себя прилично", — отметил Милонов в комментарии РИА Новости.

В хулиганстве же нельзя их обвинять, считает депутат, потому что "виноваты всегда люди, которые провоцируют своих мурзиков и барсиков преступать нормы приличия и даже законы".

Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку – и любой самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки", — уверен Милонов.