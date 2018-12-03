Порошенко внес в Раду законопроект о денонсации Договора о дружбе с Россией

В Верховную раду Украины внесен законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Инициатором выступил украинский президент Петр Порошенко, передает "Интерфакс".

Договор о дружбе между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с возможностью дальнейшей автоматической пролонгацией. Официально документ вступил в силу 1 апреля 1999 года.

6 сентября 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил предложение Петра Порошенко больше не продлевать этот договор. 21 сентября об этом решении было официально сообщено России. А затем соответствующие уведомления были направлены в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.