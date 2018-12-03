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3 декабря 201813:45

Камера наблюдения запечатлела момент столкновения четырех автомобилей на МКАД

ВКонтакте/Роман Самсонов

Массовая авария, произошедшая поздним вечером в минувшее воскресенье, 2 декабря, на 20-м километре МКАД попала на видео.

 

На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, как водитель фуры, ехавший в крайнем правом ряду, успел перестроиться в соседнюю полосу и избежать столкновения с легковушкой и двумя фургонами, решившими совершить остановку в неположенном месте.

Другой дальнобойщик, ехавший следом, не сумел повторить маневр своего коллеги – грузовик врезался в стоявшие автомобили, буквально разметав их. От удара легковое авто оказалось смято, а фургоны – перевернуты.

 

Как сообщалось ранее, в результате инцидента чудом пострадал только один человек.

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