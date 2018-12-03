Хакеры опубликовали новую порцию документов антироссийского британского проекта Integrity Initiative

Хакеры из группы Anonymous опубликовали новую порцию документов британского проекта Integrity Initiative, передает ТАСС. Группа заявляет, что будет публиковать документы до той поры, пока не будет проведено открытое и тщательное расследование деятельности организации на общеевропейском уровне.

Ранее хакеры опубликовали списки сотрудников и партнеров Integrity Initiative, в этот раз огласку получили доклады и аналитические записки о якобы имеющем место вмешательстве России во внутреннюю политику Германии, Греции и Испании, а также подробные данные по ячейкам проекта.

В Anonymous предполагают, что германским направлением Integrity Initiative заведует британец Харольд Эллетсон, которого СМИ считают бывшим агентом MI6. Статья Эллетсона о "российской информационной войне" используется членами проекта как пособие.

Россия, как следует из материалов Integrity Initiative, якобы вмешивалась в дискуссию вокруг событий в Каталонии в 2017 году и имеет влияние на греческую СИРИЗА.

Хакеры отмечают, что британское правительство помимо вмешательства во внутренние дела европейских стран использует Integrity Initiative и для решения проблем внутри королевства, очерняя оппозицию.

Первый ряд документов проекта был опубликован в начале ноября. Цель Integrity Initiative – информационное противодействие России. Программа, согласно получившим огласку данным, была запущена в 2015 году британским правительством. Помимо британского МИД проект спонсируют Госдепартамент США, НАТО и Facebook.

В свою очередь, представители проекта подтвердили подлинность части опубликованных документов и тот факт, что получают финансирование из правительства, и заявили, что пытаются защищать демократию от дезинформации, в первую очередь, от российской.