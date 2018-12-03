Приходы русской традиции в Европе решают судьбу Константинополя

Для православного мира прошлая неделя протекала до неприличия медленно: ждали решений Константинопольского Патриархата о дате Объединительного собора в Киеве. Ждали, потому что это решение стало бы точкой отсчета для автокефалии Церкви на Украине. Тем более, что заранее было объявлено — Синод на Фанаре собирается ради Украины.

Ждали настолько напряженно, что незамеченной прошла информация о решениях первого дня заседания: чтобы русские православные прихожане быстрее интегрировались в местные церкви (греческие), Томоса (особого указа главы поместной Православной Церкви) лишается Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе. Отныне она перестает быть Экзархатом, то есть особой административно-территориальной единицей, специально созданной для верующих, находящихся в особых условиях и являющейся иностранной по отношению к основной церкви. А приходы русской традиции в одночасье потеряли независимость, свободу и возможность жить в традиции, закрепленной Поместным собором Православной российской церкви 1917-1918-го года, которую они старались сохранять до настоящего времени.

Этот факт был отмечен как интересный. Но ситуация в западноевропейских, хотя и русскоязычных приходах чужого, пусть и вселенского патриархата не представлялась столько же значимой и важной, как решения об Украине. А их не было еще два дня. По окончании Синода к журналистам никто не вышел: пресс-секретарь раздал документ, в котором Украине из трех пунктов оказался посвящен один: "В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви. В ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный Синод подготовил устав Украинской церкви".

Это означает, что о Томосе для Украины в Стамбуле не сказали ни единого слова. Зато для Украинской церкви уже написан устав. Для той церкви, которая с законодательной точки зрения еще не существует. Но появится после того собора, который пройдет. Когда-нибудь.

Тут стало окончательно понятно, что не главные, а единственные события произошли в первый день Синода: в конце ноября в круге интересов Фанара русские приходы в Западной Европе, а не Украина. Что, безусловно, отражает отношение Константинополя к судьбе Украинской церкви.

Очевидно также, что судьба приходов русской традиции была решена заранее. Хотя в Стамбул был приглашен возглавляющий Экзархат архиепископ Хариупольский Иоанн (Ренетто), сделано это было лишь для объявления решения: статус Экзархата отменен. И сделал это сам Патриарх Варфоломей во время личной встречи.

Архиепископию не спасло даже то, что буквально за неделю до Синода, 23 ноября, владыка еще раз подтвердил Константинополю верность. И не только свою, но и вверенного ему Экзархата, распространив Пастырское послание, где говорится, что решение Синода Московского Патриархата о прерывании евхаристического общения с КП "неприменимо в церквях Архиепископии. В нынешней ситуации наши священники и дьяконы не допускаются к сослужению в церквях, принадлежащих к Московскому Патриархату, хотя им не запрещается посещать эти церкви в личном порядке, незаметно присоединяясь к молитве всей Церкви".

Выяснить, что значит с точки зрения правящего епископа "незаметно присоединяться к молитве", клирики не успели, владыка уехал на Фанар. А после его возвращения, стало поздно: им предстояло изучить свой устав, обсудить с прихожанами Сообщение Епархиального управления, принять решение...

Внимательное прочтение Сообщения позволяет осознать, насколько трагичным оказалось это известие для экс-главы Экзархата. Еще сложнее ему было сделать следующий шаг: объявить о заседании Совета Архиепископии и попросить "всех священнослужителей и всех верных сохранять спокойствие".

Дело в том, что Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе — одна из старейших в регионе — была официально основана в 1921-м году Актом патриарха Московского Тихона. Возглавил ее тогда митрополит Евлогий (Георгиевский). Спустя 3 года Архиепископия получила статус "ассоциации французского права", которые не утратили своей силы по сей день.

В 1931-м году после запроса Архиепископии Константинополь предоставил ей статус временного Экзархата Вселенского патриархата, чтобы спустя три десятка лет его ликвидировать. Прошло еще 10 лет и Вселенский патриархат вновь принял Архиепископию. И снова временно. Лишь в 1999-м году Архиепископии был дан патриарший и синодальный Томос, придававшей ей статус постоянного Экзархата.

Примечательно, что переговоры о статусе Экзархата для Архиепископии велись и с Московским Патриархатом. Патриарх Алексий II призывал к объединению Русскую Православную церковь, Церковь Заграницей и Архиепископию. Но исторический контекст воспрепятствовал прийти к консенсусу: не в последнюю очередь помешало решение Синода Константинопольского Патриархата, учредить в Эстонии автономную Церкви под своей юрисдикцией. Параллельно Эстонской православной церкви Московского Патриархата. Что же до Архиепископии, она тогда разделилась на два лагеря. Во главе тех, кто был против объединения стоял Никита Струве, что во многом определило тогда ход событий.

Словом, ничто не мешало Константинополю дать Архиепископии Томос об Экзархате, то есть о самостоятельности и определенной независимости в управлении, а той — его принять. И именно этот статус был отозван 27 ноября. Что переводит приходы Архиепископии по всей Европе в полное и безоговорочное подчинение непосредственно Константинополю. Впрочем, те, кто наблюдает за приходами в Европе не первый год, говорят, что разговоры о свободе — дань прошлому и формальность.

30 декабря состоялось первое заседание Совета Архиепископии, итог которому подвел владыка Иоанн. Неоднократно напоминая о необходимости вести себя сдержанно, мудро, сообразуясь с верой и интересами прихожан, а также напомнив, что упразднять Экзархат никто не просил. Он назначил на 15 декабря совместное собрание Епархиального Совета и духовенства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе: "По ходу пастырского совещания совет Архиепископии официально объявит о созыве генеральной ассамблеи Архиепископии, в которой примет участие все духовенство и делегаты из мирян".

Поскольку экс-Экзархат придерживается нового календаря с празднованием Рождества в ночь с 24 на 25 декабря, всеобщее чрезвычайное Епархиальное собрание, которое должно будет окончательно принять решение от лица Архиепископии, перенесено на начало 2019-го года. О чем владыка Иоанн сообщит патриарху Варфоломею (или любому другому, кто будет на его месте).

К этому моменту всем предложено определиться, где бы они хотели находиться: "Те клирики и общины, которые захотят покинуть Архиепископию и присоединиться к любой другой епископской юрисдикции, должны будут каноническим путем просить отпускную грамоту у правящего архиерея»"

Надо отметить, что выбор у приходов есть. Во-первых, они могут остаться в Константинопольском патриархате. И для многих это не изменит привычного течения жизни, поскольку Фанар, попуская мнимое вольнодумие, уже давно руководит всеми событиями в Архиепоскопии. Во-вторых, кто-то может захотеть перейти в Московский патриархат. Что, надо признать, сомнительно: слишком много разных противоречий. Велика вероятность того, что какие-то приходы выберут присоединение к Русской зарубежной церкви, сумевшей объединиться с Московским Патриархатом с сохранением собственных епархий и приходских общин.

Идеальным не будет ни одно решение, но принимать решение придется. Как тут не вспомнить заявления Константинополя, будто Экзархат упразднен ради того, чтобы верующие (выходцы из СССР) лучше интегрировались в местные церкви (греческие). Если этого не произошло до сих пор, странно предполагать, что греческие приходы заполнятся россиянами, украинцами или белорусами под давлением и по принуждению.

В этой связи не лишенной оснований кажется мысль о том, что Константинополь делает вид, что идет на уступки Русской Церкви и делает рокировку, меняя Экзархат на Украину. Догадываясь, а то и доподлинно зная о настроениях в Экзархате, он отбирает Томос и тем самым ускоряет течение "естественного процесса", буквально вынуждая приходы просить о переходе в другие Патриархаты. Даже без прошения об отпускной грамоты.

Единственное, что забыли учесть в Константинопольском патриархате, увлекшись хитросплетениям очередного витка византийских интриг: договоренностей с Русской православной церковью по этому вопросу у них нет.

Разговор о необходимости определиться не случаен. Как не вспомнить, что русский переводчик, писатель, общественный и политический деятель русской эмиграции Никита Кривошеин полтора месяца назад написал у себя в facebook, что в скором времени начнется переход приходов, находящихся в юрисдикции Константинопольского Патриархата в Русскую Православную Церковь. Он же напомнил сегодня, что "за последние два года из Архиепископии ушел отец Николай Ребиндер, его сын протодиакон Николай, протоиерей Николай Озолин (отец), диакон Марк Андроников, и с ними ушли из приходов чтецы, певчие и верующие".

Как не упомянуть, что, будто предваряя решения Синода Константинополя, во Флоренции к Русской Православной Церкви Заграницей присоединилась сразу вся община храма Рождества Христова и Николая Чудотворца Экзархата.

Впрочем, обязательно будут те, кто останутся верными Константинопольскому патриархату. Буквально на следующий день после того, как стало известно, что Экзархат лишен Томоса, на сайте Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже появилось официальное коммюнике, в котором его руководство сообщило, что принимает решение Фанара, поскольку оно, это решение, "завершает исторический цикл, который фактически был уже завершен, сохраняя при этом пастырские потребности верующих".

Сомнения — оставаться ли в Константинопольском патриархате — уже высказали настоятели нескольких приходов. До 15 декабря, когда пройдет пастырское совещание определенности не будет. Вряд ли она настанет и с наступлением 16 числа.

Зато теперь придется наблюдать за событиями православия истинно вселенского масштаба.