Челнинский водитель обезвредил пьяного безбилетника с ножом

В Набережных Челнах водитель автобуса обезвредил пьяного безбилетника, который грозил пустить в ход нож. Пассажир снял на видео схватку мужчин.

Инцидент, как уточняет автор записи, произошел вечером 1 декабря, когда в автобус зашли трое приятелей. Один из них был сильно пьян и наотрез отказывался платить за проезд.

"Проехав одну остановку, этот бухой товарищ бросился на водителя с большим ножом", — отметил очевидец.

Бравада оказалась недолгой: водитель в буквальном смысле выбросил его из салона на снег, после чего с помощью других пассажиров отобрал у злоумышленника нож.

Стал ли он вызывать на место полицейских, история умалчивает.