Утвержден новый состав Совета по правам человека при президенте
Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Совета при главе государства по правам человека (СПЧ), в который вошел 51 человек.
Об этом сообщается в указе руководителя страны, размещенном на сайте Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Сообщается, что главой СПЧ остался Михаил Федотов, его заместителем — руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров.
Есть и кадровые изменения. Вместо покинувшей организацию Яны Лантратовой ответственным секретарем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека назначена глава московского отделения организации по защите прав женщин и детей "Ассоль" Ирина Киркора, ранее возглавлявшая комиссию СПЧ по социальным правам.
Впервые в состав Совета вошли кинорежиссер Александр Сокуров, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, сооснователь движения "Архнадзор" Константин Михайлов, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
СПЧ был создан указом президента России 6 ноября 2004 года, путём преобразования Комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации, действовавшей с 1 ноября 1993 года.
Совет осуществляет законотворческую деятельность, анализ законодательства и правоприменительной практики, координацию деятельности неправительственных организаций, деятельность, направленную на борьбу с неуставными отношениями в армии, работу по рассмотрению индивидуальных и коллективных обращений граждан, взаимодействие с ведомствами и региональными властями по профильным вопросам.
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