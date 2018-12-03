Лучшим флотом российских ВМС стал Тихоокеанский

Тихоокеанский флот признан лучшим среди соединений Военно-морских сил России. В 2018 году его корабли принимали участие в самых масштабных за последние годы учениях "Восток", выполнили несколько дальних походов, получили 14 призов командующего ВМФ. В общей сложности на счету экипажей кораблей Тихоокеанского флота 17 тысяч суток в море, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кстати, 3 декабря на российском флоте начался новый учебный год. Планы масштабные: в 2019 году около 100 боевых кораблей будут находиться в дальних походах, ВМС РФ организуют десятки учений, примут участие в трех конкурсах в рамках международных армейских игр "АрМИ", устроят 45 соревнований на уровне флота.

Кроме того, в 2019 году для российских военных должны построить 30 разных кораблей. Среди них атомные подводные лодки "Казань" и "Князь Владимир". Также запланировано начало испытаний фрегата "Адмирал Касатонов", прием на службу малых ракетных кораблей "Мытищи" и "Орехово-Зуево". Первый относится к проекту 22800 "Каракурт". Российский флот собирается купить 18 таких МРК.