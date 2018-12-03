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3 декабря 201815:21

Самое громкое ограбление: в Северном Бутове взорвали банкомат

Взлом банкомата в Северном Бутове претендует на звание самого громкого ограбления года. Вор просто взорвал терминал. Он тщательно готовился, но не учел, что, несмотря на маскировку, его все равно распознают с помощью камеры наблюдения.

На кадрах видно, как грабитель устанавливает взрывчатку на корпус терминала, разливает горючее и поджигает. После взрыва вор опустошил содержимое банкомата — два миллиона рублей — и сбежал. Впрочем, потратить награбленное он не успел: подозреваемого вместе с деньгами задержали уже спустя несколько часов.

Текст: "Вести-Москва"

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